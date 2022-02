ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio, tramite un comunicato ufficiale, ha indicato le date per l’inizio della vendita dei biglietti per il derby con la Roma del 20 marzo

Con un comunicato apparso sul proprio sito, la Lazio ha dato informazioni importanti riguardo la vendita dei biglietti per il derby contro la Roma del prossimo 20 marzo. La nota del club:

La S.S. Lazio comunica le date della vendita dei tagliandi del prossimo derby di Campionato

Roma – Lazio del 20 marzo (data e orario da confermare):

1) FASE DI VENDITA RISERVATA AGLI ABBONATI STAGIONE 2019-2020

Dalle ore 16:00 di lunedi 28 febbraio fino alle ore 24:00 di domenica 6 marzo.

Clicca qui per avere informazioni dettagliate come accedere alla prelazione.

2) FASE DI VENDITA LIBERA

Dalle ore 16:00 di lunedi 7 marzo

SETTORI E PREZZI:

SETTORE INTERO UNDER 16 (*) TRIBUNA MONTE MARIO 89 € € 46 TRIBUNA M. MARIO NON DEAMBULANTE IN CARROZZELLA (**) 20 € = TRIBUNA M. MARIO NON DEAMBULANTE IN CARR. ACC.GNO (**) 20 € = DISTINTI NORD EST – dopo aver esautiro il Distinto Nord Ovest 40 € = DISTINTI NORD OVEST – dopo aver esaurito la Curva Nord 40 € = CURVA NORD 40 € =

Al costo dei tagliandi della vendita on line verrà applicata una commissione di servizio pari al 3,30 %.

(*) Possono acquistare un tagliando Ridotto Under 16 i ragazzi nati dal 1/1/2006.

(**) Il settore Monte Mario Disabili non deambulanti in carrozzella, sarà in vendita dalle ore 12:00 di giovedì presso

Call Center 06/89386000 (lun-ven 9:30-18:30) Prezzo complessivo disabile+accompagnatore € 40.