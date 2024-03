Biglietti Roma Lazio, ecco quando partirà la vendita dei tagliandi: data e ora. Tutti i dettagli in vista del derby

Il club capitolino, attraverso i propri canali ufficiali, comunica le date e le modalità della vendita dei tagliandi della gara di campionato Roma-Lazio, in programma il 6 aprile alle ore 18:00. Di seguito tutti i dettagli.

COMUNICATO– «1) FASE DI VENDITA RISERVATA AGLI ABBONATI DELLA STAGIONE 2023-2024:

– dalle ore 15:00 di lunedì 25 marzo fino alle ore 24:00 di mercoledì 28 marzo.

Come accedere alla prelazione:

• a) ABBONAMENTO DIGITALE:

– con la Tessera del Tifoso 1900 inserire il codice che inizia per 032…fino ad arrivare a 12 numeri;

– con la Eagle Card inserire il codice che inizia per EAG… fino ad arrivare a 12 numeri/lettere.

• b) ABBONAMENTO TRADIZIONALE (ancora non convertito in digitale):

– inserire il codice prelazione indicato sull’abbonamento preceduto da tanti 0 fino ad arrivare a 12 numeri:

1) esempio tradizionale acquistato on line:

• il tifoso troverà sul proprio abbonamento il seguente codice prelazione: 000000001073304;

• per poter effettuare l’acquisto dovrà inserire non tutte le cifre riportate sul pdf alla voce codice prelazione ma eliminare gli zeri in eccesso per raggiungere una cifra complessiva di 12 numeri: 000001073304;

2) esempio tradizionale acquistato nei punti vendita:

• inserire il codice prelazione indicato sull’abbonamento preceduto da tanti 0 fino ad arrivare a 12 numeri ».

