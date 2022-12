Biglietti Lecce Lazio, in due ore esaurito il settore ospiti: carica dei tifosi biancocelesti

Biglietti Lecce Lazio: in due ore esaurito il settore ospiti del Via del Mare. Carica della tifoseria biancoceleste per il 4 gennaio

Nessun cambio di tendenza all’orizzonte. Anche nel 2023 i tifosi della Lazio continueranno ad accompagnare la loro squadra con passione e partecipazione. Nelle otto partite casalinghe disputate dai biancocelesti nella stagione in corso, l’Olimpico si è riempito con una media di 41.963 spettatori a incontro. Mai, nell’era Lotito, si era arrivati a questo punto del campionato a numeri del genere.

I tifosi hanno sottoscritto circa 1.000 mini-abbonamenti per le prime cinque gare casalinghe del 2023 (Empoli, Milan, Fiorentina, Atalanta, Sampdoria). Ma non solo in casa: i laziali spesso si muovono in massa anche per le partite in trasferta. Ieri, in meno di due ore, sono evaporati i circa 1.100 tagliandi a disposizione per Lecce-Lazio. Molti tifosi biancocelesti stanno an- che acquistando i biglietti nei settori confinanti quello riservato agli ospiti.

Come sottolinea il Corriere della Sera, il club è riuscito a ricreare il rapporto con i propri sostenitori che, sul finale della scorsa stagione, era invece piuttosto teso. La protesta contro il Milan, il 24 aprile, quando gran parte dello stadio venne lasciato in mano ai milanisti per protestare contro il caro-biglietti, è rientrata con passi concreti che la società, anche grazie all’aiuto degli uffici comunicazione e marketing, ha fatto verso il proprio pubblico. E la gente ha dimostrato di saper apprezzare, ritornando sui propri passi e riempiendo lo stadio.