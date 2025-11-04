 Biglietti Lazio Women Napoli, al via la vendita dei tagliandi per la sfida contro i partenopei: tutti i dettagli
Connect with us

Lazio Women News

Biglietti Lazio Women Napoli, al via la vendita dei tagliandi per la sfida contro i partenopei: tutti i dettagli

Lazio Women News

Lazio Napoli Women: ecco dove vedere la sfida in tv e streaming! Tutti i dettagli

Lazio Women

Lazio Women, la squadra di Grassadonia cade ancora. Il Milan vince 4-2 al termine di un match non semplice per le biancocelesti. Il resoconto

Lazio Women News

Milan Lazio Women: ecco dove vedere la sfida in tv e streaming! Tutti i dettagli

Hanno Detto Lazio Women

Milan Lazio Women, Grassadonia presanta il match della quarta giornata: «Agguerrite e pronte alla battaglia. Dopo la Juve vogliamo continuità. Ci siamo concentrate su questo»

Lazio Women

Biglietti Lazio Women Napoli, al via la vendita dei tagliandi per la sfida contro i partenopei: tutti i dettagli

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

Piemonte Lazio Women
Piemonte Lazio Women

Biglietti Lazio Women Napoli, aperta la vendita dei biglietti: tutte le informazioni utili per seguire la sfida

La S.S. Lazio ha annunciato l’apertura della vendita dei biglietti per la prossima gara di Serie A Women Athora. Le biancocelesti affronteranno il Napoli domenica 9 novembre, con fischio d’inizio alle ore 15:00, sul terreno dello Stadio Mirko Fersini di Formello.

NOTA CLUB – La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara di Serie A Women Athora contro il Napoli, in programma domenica 9 novembre alle ore 15:00 presso lo Stadio Mirko Fersini di Formello.

Sarà possibile acquistare i biglietti nelle seguenti modalità:

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

Punti vendita Vivaticket

Prezzi:

Intero tribuna e settore ospiti 10 €;

Under 16 tribuna 3 €.

Si informano i sostenitori biancocelesti che l’accesso sarà consentito, nei limiti della capienza dell’impianto, a partire dalle ore 14:00.”

LEGGI ANCHE – Lazio Napoli Women: ecco dove vedere la sfida in tv e streaming! Tutti i dettagli

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.