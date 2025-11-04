Biglietti Lazio Women Napoli, al via la vendita dei tagliandi per la sfida contro i partenopei: tutti i dettagli

Lazio Women
Biglietti Lazio Women Napoli, aperta la vendita dei biglietti: tutte le informazioni utili per seguire la sfida
La S.S. Lazio ha annunciato l’apertura della vendita dei biglietti per la prossima gara di Serie A Women Athora. Le biancocelesti affronteranno il Napoli domenica 9 novembre, con fischio d’inizio alle ore 15:00, sul terreno dello Stadio Mirko Fersini di Formello.
NOTA CLUB – La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara di Serie A Women Athora contro il Napoli, in programma domenica 9 novembre alle ore 15:00 presso lo Stadio Mirko Fersini di Formello.
Sarà possibile acquistare i biglietti nelle seguenti modalità:
ON-LINE tramite il circuito Vivaticket
Punti vendita Vivaticket
Prezzi:
Intero tribuna e settore ospiti 10 €;
Under 16 tribuna 3 €.
Si informano i sostenitori biancocelesti che l’accesso sarà consentito, nei limiti della capienza dell’impianto, a partire dalle ore 14:00.”
