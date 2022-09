Biglietti Lazio Verona: ecco quanti tifosi ci saranno all’Olimpico

Biglietti Lazio Verona: sono circa 10mila i tagliandi venduti per la gara dello Stadio Olimpico di domani

Archiviata la gara contro il Feyenoord, la Lazio torna in campo per sfidare il Verona. Ad accompagnare la squadra ci saranno, come sempre, i tifosi: fino ad ora sono infatti 10mila i biglietti venduti che si aggiungono agli abbonati, per un totale di circa 35mila.

Il dato può sicuramente salire fino alle ore immediatamente precedenti alla gara.