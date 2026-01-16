Connect with us

Biglietti Lazio Roma Women, svelate le modalità d’acquisto per la gara di Coppa Italia! Il comunicato

Published

27 secondi ago

on

By

Biglietti Lazio Roma Women, sono state rese note tutte le info in merito alla vendita dei tagliandi per la sfida in ottica Coppa Italia. Il comunicato

Derby in vista! La Lazio Women si prepara al meglio in vista della gara che la attende in programma con la Roma mercoledì 21 gennaio alle ore 20:45! Il match è valevole per la competizione Coppa Italia. Vi riportiamo il comunicato della società biancoceleste:

«La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara di Coppa Italia Women in casa contro la Roma, in programma mercoledi 21 gennaio alle ore 20:45 presso lo Stadio Mirko Fersini di Formello.

Sarà possibile acquistare i biglietti nelle seguenti modalità:

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

Punti vendita Vivaticket

Prezzi:

Intero tribuna e settore ospiti 10 €;

Under 16 tribuna 3 €.

Si informano i sostenitori biancocelesti che l’accesso sarà consentito, nei limiti della capienza dell’impianto, a partire dalle ore 19:00».

