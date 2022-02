Biglietti Lazio Napoli, non ci sarà l’Olimpico delle grandi occasioni: il dato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

A poche ore da Lazio-Napoli i biglietti venduti sono ancora pochi rispetto all’importanza della partita

Lazio-Napoli si prospetta una partita spettacolare, ma i tifosi biancocelesti hanno deciso di non rispondere presente. Per la sfida contro gli azzurri non ci sarà, infatti, l’Olimpico delle grandi occasioni.

Come riportato da Il Messaggero, sono solo 15mila i biglietti venduti a poche ore dalla partita. Un peccato considerata l’importanza del match.