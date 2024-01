Biglietti Lazio Napoli, Canigiani sul big match dell’Olimpico: «Ecco come avere l’upgrade»

Biglietti Lazio-Napoli, Marco Canigiani, responsabile marketing del club biancoceleste, ha fatto il punto della situazione

Intervenuto a Radio Olympia, Marco Canigiani, responsabile marketing del club biancoceleste, ha parlato così dei biglietti di Lazio-Napoli:

PAROLE – «Abbiamo approntato la possibilità di effettuare un upgrade aggiungendo dunque una quota per tribuna Tevere e Monte Mario per gli abbonati, livellando così i prezzi rispetto a chi ha comprato il biglietto senza essere abbonato, questo può permettere di assistere alla partita. La vendita è partita ieri, sono già stati venduti circa 3.500 biglietti. Oggi alle 16 partirà la vendita per l’upgrade degli abbonamenti, dopo alcune verifiche tecniche con l’abbonato che dovrà inserire i codici così come è scritto sul comunicato sul sito della Lazio. Credo che si possa fare il cambio di nominativo, non si può fare ovviamente se ci sono restrizioni, fatto salvo ad esempio i residenti per la regione Campania. Al momento non c’è un numero importante di biglietti venduti per il settore ospiti, probabilmente queste limitazioni stanno scoraggiando anche i tifosi del Napoli residenti fuori dalla regione Campania. Quando si affrontano squadre che si hanno tifosi in tutta Italia è fisiologico che ci sia una richiesta più forte. In caso di cambio nominativo, il biglietto lo deve fare inizialmente l’abbonato, quindi alla tariffa speciale seguendo le istruzioni del comunicato. Dopodiché potrebbe fare il cambio di nominativo passando il suo biglietto a un’altra persona. La Tevere Parterre è già quasi esaurita in abbonamento, quindi la disponibilità in questo settore è ovviamente molto limitata».