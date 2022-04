Biglietti Lazio Milan, affluenza al minimo: il dato sui tagliandi

La protesta dei tifosi non si placa: pochissimi i biglietti acquistati per Lazio Milan. Biancocelesti quasi “in trasferta” all’Olimpico

La protesta degli Ultras e del Sodalizio non poteva non avere effetti terrificanti sul dato dei biglietti venduti per Lazio-Milan. Come riporta l’edizione odierna di Repubblica infatti, sono stati appena 21mila i tagliandi staccati per la sfida.

Di questi, 9mila sono stati acquistati dai tifosi rossoneri, pronti a caricare la squadra attualmente prima in classifica. I laziali saranno solo 12mila: vero che il dato non è ancora definitivo, ma il rischio per gli uomini di Sarri di giocare praticamente in trasferta è davvero molto alto.