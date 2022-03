La Lazio pensa a un mini abbonamento per i tifosi per le ultime cinque partita casalinghe in campionato

La Lazio giocherà sette delle ultime dieci partite di campionato in casa, e per favorire la presenza del pubblico sugli spalti dell’Olimpico il club biancoceleste starebbe studiando una nuova iniziativa.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, per evitare che i tifosi debbano comprare un biglietto per ogni partite, la Lazio avrebbe pensato a un mini abbonamento per ultime cinque partita casalinghe in campionato: ovvero quelle contro Sassuolo, Torino, Milan, Sampdoria e Verona.