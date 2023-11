Lazio Feyenoord, prevendita a rilento: ecco quanti spettatori dovrebbero esserci

Lazio-Feyenoord, prosegue a rilento la vendita dei biglietti in vista dell’impegno di Champions nonostante l’appello di Sarri ai tifosi

Come riportato da Repubblica Roma, prosegue a rilento la vendita dei biglietti per la gara di martedì in Champions League tra Lazio e Feyenoord,

Sarri ha chiesto un Olimpico “infernale”, ma per ora previsti non più di 40mila spettatori. La speranza è che la quota possa aumentare nelle prossime ore.