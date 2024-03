Biglietti Juve Lazio Coppa Italia, via alla vendita! Dettagli e info per il settore ospiti

Biglietti Juve Lazio Coppa Italia, via alla vendita dei tagliandi per il settore ospiti per il match valido per le semifinali di andata

La Lazio, con una nota ufficiale, ha comunicato info e dettagli per l’acquisto dei biglietti per il settore ospiti per il match di Coppa Italia con la Juve del 2 aprile a Torino.

IL COMUNICATO – La S.S. Lazio comunica che da oggi, venerdì 1° marzo, sono in vendita i biglietti per la semifinale di Coppa Italia Frecciarossa Juventus-Lazio, in programma martedì 2 aprile alle ore 21:00 all’Allianz Stadium di Torino.

Questi i dettagli della vendita:

– capienza di 2.099 posti al prezzo unico di €39 + commissioni web;

– fine vendita ore 19:00 di lunedì 1° aprile.

Limitazioni:

– OBBLIGO DELLA TESSERA DEL TIFOSO MILLENOVECENTO

– DIVIETO DI ACQUISTO PER I RESIDENTI DELLA REGIONE LAZIO DEI SETTORI DELLA JUVENTUS.

In attesa delle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e della riunione del GOS, i biglietti potranno essere acquistati dai sottoscrittori di Tessera di Fidelizzazione Millenovecento, esclusivamente dal sito JUVENTUS OFFICIAL TICKET SHOP | JUVENTUS – S.S. LAZIO.

In relazione a quanto disposto dall’O.N.M.S. con nota nr. 14/2007 dell’8 marzo 2007 (e nr. 26/2012) in merito alla richiesta di introduzione degli striscioni, di seguito comunichiamo gli indirizzi dove si potranno far pervenire le richieste, entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni.

Nel caso di utilizzo di striscioni già inseriti nell’albo nazionale pubblicato nel sito dell’O.N.M.S., non è necessaria la richiesta dell’autorizzazione ma permane l’obbligo di comunicazione alla squadra ospitante, anche per tramite dello SLO.

mail: richiesta.striscioni@juventus.com

fax: 011.6563.9257