Si avvicina a piccoli passi la sfida tra Italia e Macedonia: parte la vendita dei biglietti per il match degli spareggi verso Qatar 2022

Come comunicato dalla Figc, il tutto prenderà il via il 2 marzo: «A partire dalle ore 12 di mercoledì 2 marzo, in prelazione per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card, presso i punti vendita Vivaticket e sui siti www.figc.it e www.vivaticket.it sarà possibile acquistare i biglietti per Italia-Macedonia del Nord. Il match, valido per i play off di qualificazione alla Coppa del Mondo 2022, è in programma giovedì 24 marzo (ore 20.45) allo stadio ‘Renzo Barbera’ di Palermo. La vendita libera scatterà alle ore 12 di venerdì 4 marzo».