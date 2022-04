Biglietti Genoa Lazio: ancora chiusa la vendita per il settore ospiti. La nota

La Lazio comunica che non è ancora aperta la vendita per il settore ospiti di Genoa-Lazio: la nota del club

Contrariamente a quanto circolato ieri pomeriggio, non si è ancora aperta la vendita dei biglietti per il settore ospiti per Genoa-Lazio. Ecco la nota ufficiale del club biancoceleste.

La S.S. Lazio comunica che i tagliandi del settore ospiti della gara a Genova di domenica 10 aprile, non sono ancora stati messi in vendita. Si sconsiglia vivamente di acquistare altri settori. Comunicheremo prima possibile le modalità e i tempi della vendita da parte del Genoa