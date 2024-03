Biglietti Frosinone-Lazio, è già tutto esaurito il settore ospiti. I dati

Ecco in quanto tempo è andato esaurito il settore ospiti dello Stadio Benito Stirpe in vista di Frosinone-Lazio, in programma sabato sera

Praticamente polverizzati i pochi biglietti messi a disposizione dal club ciociaro per il settore ospiti dedicato ai tifosi biancocelesti. In vista di Frosinone-Lazio infatti, non ci sono già più biglietti per i supporters ospiti.

La vendita dei tagliandi, cominciata questa mattina alle ore 11:00, è terminata dopo appena 10′, visto che sono andati esauriti tutti i tagliandi messi a disposizione. Tanti tifosi della Lazio però, sono riusciti a comprare tagliandi in altri settori dello stadio.