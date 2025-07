I “Pesi” del contratto: Basic, Fares e Kamenovic ostacolano il mercato Lazio – le ultime

Lazio, c’è da liberarsi degli esuberi: Basic, Fares e Kamenovic in uscita, ma l’ingaggio pesante dei tre complica i piani biancocelesti

Il vero freno al mercato in uscita della Lazio è rappresentato da tre contratti “pesanti” in scadenza nel 2026: quelli di Toma Basic, Mohamed Fares e Dimitrije Kamenovic. Questi tre giocatori, non rientrando nei piani di Maurizio Sarri (che ha chiesto una rosa snella di 20 elementi di movimento), sono diventati dei veri e propri esuberi, ma la loro cessione si sta rivelando complessa.

Il Corriere dello Sport evidenzia che nessuno dei tre ha intenzione di perdere un euro sull’ingaggio, difendendo il proprio contratto e prendendo in considerazione una rescissione anticipata solo se la società garantisse loro l’intero importo spettante fino a giugno 2026. Una pratica che il presidente Lotito non ha mai contemplato in passato, ma che l’attuale situazione di emergenza lo potrebbe costringere a valutare attentamente. Basic percepisce 1,6 milioni di euro netti, Fares 1 milione e Kamenovic 600 mila euro. La Lazio punta a cederli tutti, ma se riuscirà a farlo solo in prestito, i contratti si esauriranno comunque a giugno 2026, senza un risparmio immediato sugli ingaggi. Per liberarsi completamente del loro costo, l’unica via è trovare squadre disposte a riconoscere la stessa cifra percepita in biancoceleste. Basic, rientrato dopo essere stato inserito in lista campionato da Baroni, e Fares, non riscattato dal Panserraikos, così come Kamenovic, rientrato dal prestito all’Yverdon, rappresentano ostacoli significativi in una “quaresima di mercato” che sta mettendo a dura prova la capacità della Lazio di operare per il presente e il futuro.