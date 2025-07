Hysaj e Pellegrini: stipendi alti e ruolo in bilico nella Lazio di Sarri

Lazio, per sfoltire il monte ingaggi si valuta la situazione di Hysaj e Pellegrini, i cui ingaggi pesanti non si riflettono nel ruolo in rosa

La questione della “panchina cara” alla Lazio si estende a diversi profili, e tra questi spiccano Elseid Hysaj e Luca Pellegrini, due terzini con stipendi elevati che non sempre hanno trovato continuità in campo. Come riportato dal Corriere della Sera, Hysaj, il terzo giocatore più pagato della rosa, percepisce una parte significativa dei 9,2 milioni di euro lordi all’anno che lui e Gigot costano complessivamente. Sebbene Sarri lo consideri un’opzione preziosa per la sua attenzione alla fase difensiva, al punto da farne scalare le gerarchie e renderlo l’unico terzino più propenso alla copertura, la sua scarsa incidenza in fase offensiva e il suo alto ingaggio lo rendono un candidato al taglio delle spese.

Situazione simile per Luca Pellegrini, che percepisce 2,4 milioni di euro lordi. Nonostante sia un terzino sinistro di ruolo, con Sarri ha trovato pochissimo spazio, rendendo il suo stipendio difficilmente giustificabile in un contesto di blocco del mercato. Il tecnico predilige profili che garantiscano sia la fase difensiva che quella offensiva in maniera equilibrata, e Pellegrini non sembra rientrare pienamente in questi schemi. Entrambi i giocatori rappresentano un costo significativo per il club, che è obbligato a ridurre il monte ingaggi per rientrare nei parametri finanziari imposti dalla Covisoc. La loro posizione sarà attentamente valutata, cercando soluzioni che permettano alla Lazio di liberarsi di stipendi elevati per giocatori che non sono centrali nel progetto tecnico e che rischiano di passare gran parte della stagione in panchina.