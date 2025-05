Biglietti Empoli Lazio, il comunicato dei biancocelesti sull’imminente match contro i toscani: tutti i dettagli sull’acquisto dei ticket

Biglietti Empoli Lazio, tutte le novità e come potranno essere acquistati: ecco tutte le direttive nel comunicato della società capitolina

Sono finalmente disponibili i biglietti Empoli Lazio! Un match di Serie A che rappresenterà, probabilmente, il futuro dei biancocelesti che puntano alla Champions League o, quantomeno, alla qualificazione alla prossima UEFA Europa League. Per questo durante la sfida contro i toscani sarà necessario tutto il supporto possibile da parte dei tifosi che dovranno seguire queste disposizioni per poter assistere alla sfida:

«La S.S. Lazio ha annunciato che i biglietti per la partita di Serie A contro l’Empoli, in programma domenica 4 maggio alle ore 12:30 presso lo stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli, sono in vendita esclusivamente per i non residenti della Regione Lazio. Si informa che, a causa di un decreto del Ministro degli Interni del 15 aprile 2025, il settore di Curva Sud – Ospiti, riservato ai tifosi della S.S. Lazio, rimarrà chiuso. Inoltre, i residenti della Regione Lazio non potranno acquistare biglietti per altri settori. I residenti delle altre regioni d’Italia possono acquistare biglietti per la TRIBUNA LATERALE SUD, che ha una capienza di 767 posti. I biglietti possono essere acquistati presso i punti vendita del circuito Vivaticket, ad eccezione di quelli situati nella Regione Lazio, e non sarà possibile effettuare acquisti online. Il prezzo del biglietto, comprensivo di diritti di prevendita, è di € 30,00 più commissioni. I cancelli apriranno alle ore 11:00, salvo comunicazioni diverse. Si consiglia di arrivare con un congruo anticipo rispetto all’inizio dell’evento».