Biglietti Bayern Monaco Lazio: c’è la novità per l’invio dei tagliandi. Il comunicato UFFICIALE

Biglietti Bayern Monaco-Lazio: c’è una grossa novità sull’invio dei tagliandi. Il comunicato ufficiale del club biancoceleste

Tramite un comunicato, la Lazio ha ufficializzato, in merito ai biglietti per il ritorno contro il Bayern Monaco in Champions League, quanto segue:

PAROLE – «La S.S. Lazio comunica che l’invio tramite mail del biglietto acquistato per la trasferta contro il Bayern Monaco avverrà dalla giornata di oggi 23 febbraio e non più dal giorno 27 febbraio come comunicato precedentemente. Si ricorda a tutti i tifosi di stampare il biglietto in formato PDF per accedere allo stadio Allianz Arena di Monaco per assistere alla partita».