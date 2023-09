Bezzi: «Mi aspettavo una squadra ritrovata e un Sarri con le idee più chiare». Le parole del giornalista sulla sfida tra Juve e Lazio

Intervenuto ai microfoni di Radiosei il noto giornalista Gianni Bezzi ha parlato della gara giocata sabato tra Juve e Lazio. Queste le sue parole:

PAROLE– «La mia impressione dopo Juve-Lazio è molto negativa perché dopo il match contro il Napoli mi aspettavo una squadra ritrovata e un Sarri con le idee più chiare. Ho trovato una squadra sottotono e un grave problema di continuità che dipende per me dal manico. Se a Napoli viene messo nel mirino Garcia, è giusto farlo sempre perché gli allenatori hanno un ruolo centrale. Le indicazioni da Napoli erano chiare e Guendouzi aveva dato segnali evidenti che sono stati ignorati. Se il centrocampo della Lazio prende buchi clamorosi da cui ne risente la difesa, è normale che un allenatore debba portare dei correttivi. Tra l’altro non ci sono cambi dal punto di vista tattico e Sarri continua sempre con lo stesso modulo nonostante il centrocampo sia molto cambiato».

SARRI– «C’è ovviamente qualche difficoltà in zona centrale della difesa e allora si dovrebbe provare il 4-2-3-1, ma l’allenatore per il suo integralismo non cambia. Nell’attuale centrocampo e difesa giocano quasi gli stessi giocatori dello scorso anno che hanno fatto benissimo al punto di risultare la seconda difesa della A. La domanda che ci dobbiamo porre è perché la Lazio non abbia continuità e cada sempre negli stessi errori ».