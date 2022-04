Bernardeschi Lazio, parla il calciatore: «Gol dell'addio? C'è una stagione da finire...»

Bernardeschi è in scadenza con la Juventus e sarebbe anche sulla lista della Lazio. Le parole del calciatore sul suo futuro

Federico Bernardeschi è in scadenza di contratto con la Juventus e il rinnovo di contratto tarda ad arrivare. Sull’esterno ci sarebbe anche la Lazio, interessata a portarlo alla corte di Sarri a parametro zero. Al termine della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina, in cui ha segnato il gol del momentaneo 1-0, Bernardeschi ha parlato così del suo futuro ai microfoni di Sportmediaset.

FUTURO – «Gol dell’addio alla Juventus? No, assolutamente no, c’è una stagione da finire, abbiamo una stagione in corso, ci sono degli obiettivi da raggiungere e questo è l’importante».