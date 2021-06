Bernardeschi Lazio: in agenda incontro tra il giocatore e la Juve

Bernardeschi Lazio: in agenda un incontro tra il giocatore e la Juve. Tutti i dettagli legati al futuro del centrocampista bianconero

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, dopo l’Europeo verrà fatta chiarezza sul futuro di Federico Bernardeschi. In agenda, infatti, un incontro tra la Juve e il suo agente, Mino Raiola, per fare il punto della situazione legata al centrocampista bianconero.

Bernardeschi non ha mai allontanato l’idea di un’esperienza all’estero, magari in Premier League, mentre negli ultimi giorni si è parlato anche in ottica Lazio. Allegri, invece, potrebbe rilanciare il calciatore in caso di permanenza, dando continuità a quel percorso di crescita sotto la sua gestione intrapreso negli anni scorsi.