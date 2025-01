Caso Bernabè l’ex falconiere della Lazio: «Non sono barricato a Formello. Quello che ho fatto era a scopo medico»

Caso Bernabè, l’ex falconiere rilascia ulteriori dichiarazioni dopo lo scandalo che lo ha visto coinvolto e che lo ha portato al licenziamento

Ai microfoni de La Zanzara di Cruciani, ha parlato l’ex falconiere della Lazio Bernabè il quale si esprime di nuovo sul caos relativo allo scandalo che lo ha portato al licenziamento dai biancocelesti

PAROLE – Stamattina è arrivata la polizia, ma non sono barricato, ho un certificato non posso muovermi. Chiedo un estremo perdono per il danno che ho causato e che ammetto. Sono stato uno stupido” dice, invitando però a considerare i video al centro dello scandalo: “C’è un tabù in questa società. Che differenza c’e’ tra un pene e un dito, o un altro organo del nostro corpo? Se mi fossi masturbato in quella foto sarebbe stato un conto ma ho semplicemente fatto un video dove si vedeva un’erezione indotta da quel dispositivo. Quello che ho fatto era a scopo medico