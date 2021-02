Bergomi ne è sicuro: «L’Inter ha cambiato il campionato contro la Lazio»

Beppe Bergomi parla della sfida tra Inter e Lazio e della vittoria nerazzurra che ha cambiato il campionato. Le parole

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Bergomi ha parlato della sfida tra Inter e Lazio.

«Nelle partite decisive l’Inter aveva sempre sbagliato la partita. Mi viene in mente il Barcellona: non ce la fa. Con lo Shakhtar Donetsk: non ce la fa. Il Milan perde con Juventus e Atalanta, l’Inter perde con la Sampdoria e non vince a Udine. Invece, dopo le sconfitte di Milan e Juventus, ha battuto la Lazio: lì ha cambiato. Adesso arriva la partita decisiva».