Bergomi: «Ecco cosa penso delle squadre in lotta per lo Scudetto». Le parole dell’ex giocatore

In merito alla corsa per lo Scudetto ha detto la sua Beppe Bergomi ai microfoni di Sky Sport.

PAROLE– «La Juventus ha un calendario sulla carta più semplice, quello dell’Inter è molto tosto e c’è anche la Champions. L’Inter dovrà essere brava a coinvolgere tutti, non si possono giocare tutte queste partite con due punte e tre centrocampisti. L’Inter è la squadra più vecchia della Serie A, che ogni anno perde pezzi importanti e inserisce punti di domanda che si rivelano molto bravi. La bravura dell’Inter è stata aver preso giocatori come Sommer, Mkhitaryan, Acerbi e Darmian con un esborso minimo. Continuo a dire che non ha la rosa più forte, ma è la più brava a mettere insieme i giocatori e farli rendere. Ha una grande mentalità e sta giocando molto bene».