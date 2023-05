Giuseppe Bergomi, ex calciatore e opinionista, ha commentato il rigore concesso alla Lazio per il fallo su Immobile

Ospite a Sky, Beppe Bergomi ha dichiarato:

«Non me ne vogliano i tifosi della Lazio ma questo rigore è proprio tirato per i capelli, lo cerca molto. Masina allunga la gamba ma tira il piede alla fine. Poi oggi questi rigori li danno, qualche anno fa non li avrebbero fischiati».