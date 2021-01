Bergamo, Inzaghi verso la staffetta tra Patric e Musacchio

Lazio, staffetta tra Patric e Musacchio in vista a Bergamo

La Lazio si prepara a sfidare l’Atalanta, compagine contro la quale i capitolini hanno un pessimo score negli ultimi anni. Il punto critico contro gli orobici è stato rappresentato dalla fase difensiva decisamente ballerina che si è palesata nelle ultime stagioni: nei tre anni scorsi i nerazzurri hanno collezionato contro i biancocelesti ben quattro tris e un poker, non riuscendo a segnare soltanto nella finale di Coppa Italia di due stagioni or sono. Nella giornata di domani Acerbi tornerà al centro della retroguardia ospite, mentre Radu sarà nuovamente in campo dall’inizio dopo aver riposato nei quarti di Coppa Italia di mercoledì sera. Sul centro-destra l’unico ballottaggio nella testa di Inzaghi, quello tra Patric e Musacchio che in realtà è destinato a vincere lo spagnolo. Patric inizierà la partita per poi dare il cambio a Musacchio in una staffetta già prevista. Solo panchina per Hoedt dopo la brutta serata di qualche giorno fa.