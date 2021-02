Beretta: «Lewandowski-Immobile? Confronto che ci sta ma il polacco…»

Mario Beretta ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match di questa sera tra Lazio e Bayern Monaco. Le sue parole

LEWANDOWSKI E IMMOBILE – «Questo faccia a faccia ci sta. Ovvio che il Bayern ha una caratura internazionale di altissimo livello e questo aiuta Lewandowski ma Immobile ha grandissime qualità e gioca in una squadra che a me piace molto. Al di là dell’attaccante biancoceleste ci sono altri giocatori che possono innescarlo ed essere pericolosi».

LAZIO – «La Lazio è in un ottimo momento ed è importante in queste partite – che valgono come finali – avere la fortuna di arrivarci in un buon momento di forma e con pochi infortunati. La Lazio ha grandi calciatori ma voglio ribadire l’ottimo lavoro negli ultimi anni di Inzaghi, che ha dato un’ossatura importante alla squadra».