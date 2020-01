Beppe Signori: «Grazie Lazio, un grazie a tutta la Curva» VIDEO

Beppe Signori, le parole dell’ex attaccante della Lazio dopo la coreografia in cui anche lui è stato protagonista

Una serata bellissima quella di ieri all’Olimpico di Roma e non solo per la vittoria della Lazio contro il Napoli. Prima dell’inizio del match infatti la Curva Nord ha come sempre dato spettacolo creando una coreografia bellissima in onore dei 120 anni compiuti il 9 gennaio.

La Curva che fungeva da divisa e i maxi schermo che mandavano le foto dei giocatori che hanno fatto la storia della Lazio. Tra di loro anche Beppe Signori che poi tramite la sua pagina Instagram ha voluto ringraziare i tifosi: «Grazie alla Lazio e a tutti i laziali e a tutta la curva».