Milan, Bennacer: «Lo spirito era quello giusto ma abbiamo perso» – VIDEO

Bennacer è uno dei protagonisti di questo Milan-Lazio, ecco le parole del giocatore fermatosi in mixed zone dai cronisti presenti

Il Milan cede il campo alla Lazio. 1-2, recita così il tabellino al termine della gara. Il piglio dei rossoneri, comunque, ha portato ad una buona prestazione anche se non è stata sufficiente per il risultato. In mixed zone, ha rilasciato qualche parola ai cronisti presenti Ismael Bennacer senza però mascherare la delusione: «Lo spirito era quello giusto, ma abbiamo perso».