Benitez su Inzaghi: «Aveva le idee chiare già alla Lazio»

L’allenatore spagnolo Benitez ha parlato di Inzaghi riferendosi anche al periodo alla Lazio

Rafa Benitez, allenatore spagnolo fresco di esonero dall’Everton, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato in vista di Inter-Liverpool, sue ex squadre, parlando anche di Simone Inzaghi facendo riferimento ai tempi biancocelesti.

LE PAROLE – «Mi piace molto come allenatore. Ha le idee chiare sempre alla ricerca del gol. Succedeva alla Lazio e ora all’Inter».

