Benfica shock in Champions League: esonerato Bruno Lage, l’ex Roma Mourinho vicino al ritorno

Benfica shock in Champions League: esonerato Bruno Lage, l’ex tecnico della Roma Mourinho vicino al ritorno in panchina

Il debutto del Benfica nella fase a gironi di Champions League 2025/26 si è trasformato in un incubo. All’Estádio da Luz di Lisbona, le Águias sono state sconfitte in casa per 2-3 dal Qarabag, formazione azera sulla carta nettamente inferiore. Un risultato clamoroso, maturato dopo una rimonta subita negli ultimi minuti, che ha avuto conseguenze immediate e pesanti: l’esonero del tecnico Bruno Lage, 49 anni, alla sua seconda esperienza sulla panchina del club lusitano2.

La partita e la rimonta fatale

Il Benfica era partito forte, portandosi in vantaggio di due reti grazie a un gioco aggressivo e al sostegno del pubblico di casa. Tuttavia, il Qarabag ha approfittato di cali di concentrazione e di una difesa disattenta, accorciando le distanze e trovando il clamoroso sorpasso all’86’ con il gol di Kady Kaščuk, attaccante bielorusso noto per la sua velocità e freddezza sotto porta.

L’esonero di Bruno Lage

Pochi minuti dopo il triplice fischio, il presidente Manuel Rui Costa ha annunciato in conferenza stampa la separazione consensuale con Lage. L’allenatore portoghese, campione di Portogallo con il Benfica nel 2019 e vincitore della Supercoppa nazionale, paga così l’unica sconfitta stagionale dopo un avvio con 7 vittorie e 2 pareggi.

José Mourinho a un passo

Secondo fonti vicine al club e confermate dal giornalista Fabrizio Romano, il Benfica è in trattativa avanzata con José Mourinho, 62 anni, soprannominato The Special One. L’ex tecnico di Porto, Inter, Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Tottenham e Roma è reduce dall’esperienza al Fenerbahçe e sarebbe pronto a tornare in Portogallo 25 anni dopo la sua prima, brevissima avventura proprio con il Benfica.

Prossimi passi

L’obiettivo della dirigenza è chiudere l’accordo entro le prossime ore, così da avere Mourinho in panchina già sabato nella trasferta di Vila das Aves in Liga Portugal. Un ritorno che, se confermato, avrebbe un forte impatto mediatico e sportivo, rilanciando le ambizioni europee del club.