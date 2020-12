Benevento, Montipò: «Sul gol di Immobile non ho potuto fare nulla»

Lorenzo Montipò, portiere del Benevento, ha commentato il pareggio contro la Lazio: queste le sue parole

«Oggi la squadra ha lavorato molto bene e mi è piaciuto l’aspetto di non demoralizzarci dopo aver preso gol nel primo tempo. Questo è un aspetto fondamentale in un campionato difficile come questo. La mia prestazione è stata più sulle palle alte, come accaduto con il Sassuolo. Verso la porta sono arrivati pochi tiri. Il gol di Immobile? Faccio i complimenti a Ciro perché è stata una palla talmente veloce che ha colpito di punta: è stata una cosa talmente immediata sulla quale non ho potuto fare nulla»,