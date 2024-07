Bellingham Lazio, Lotito prepara l’ASSALTO: una CESSIONE per finanziare il grande colpo. Lo SCENARIO

Bellingham Lazio, Lotito dà la caccia al fratello del fuoriclasse del Real: una cessione per arrivare a Jobe. Lo scenario

Come spiega Repubblica edizione Roma, il calciomercato Lazio è pronto a dare l’assalto a Jobe Bellingham, individuato come il profilo perfetto per ricoprire il ruolo di trequartista nel 4-2-3-1 di Baroni.

Costo del cartellino fissato sui 15/20 milioni di euro, ma prima di dare l’assalto al giocatore del Sunderland Lotito vuole cedere. Il principale candidato all’addio è Isaksen, corteggiato da Fenerbahce e Feyenoord.