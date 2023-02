Behrami: «Se la Lazio non va in Champions è un disastro». Le parole dell’ex centrocampista biancoceleste

Valon Behrami, ex centrocampista della Lazio, ha parlato a DAZN prima del match contro l’Atalanta.

«Per come si sono messe le cose per me se la Lazio non va in Champions è un fallimento. Vedendo i valori e davanti a Roma e Atalanta».