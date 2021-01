Rummenigge, Ceo del Bayern Monaco ed ex giocatore dell’Inter, ha parlato della sfida tra i bavaresi e la Lazio. Le sue parole

Ospite negli studi di Tiki Taka, Rummenigge, Ceo del Bayern Monaco e ex giocatore dell’Inter, ha parlato della prossima sfida in Champions League contro la Lazio.

«Ho grande rispetto per la squadra di Inzaghi, hanno battuto in casa il Borussia Dortmund e pareggiato in trasferta. E poi Immobile segna sempre ma sono tranquillo con Lewandowski»