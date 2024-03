Bayern Monaco-Lazio, la notte della storia: 3500 tifosi a Monaco. E quattro grandi ex

Bayern Monaco-Lazio, la notte della storia in Germania: ci saranno anche 3500 tifosi biancocelesti. E quattro grandi ex

Per la Lazio è la notte della storia in Champions League, con la squadra attesa all’Allianz Arena nel ritorno degli ottavi di Champions League. Servirà tutto l’amore di un popolo, di quei 3400 allo stadio, oltre ad altri mille che sono partiti alla volta della Germania pur non avendo trovato il biglietto.

E, come scrive il Corriere dello Sport, seduti sugli spalti ci saranno anche quattro grandi ex della formazione capitolina: Radu, Lulic, Parolo e Klose. Nella serata di ieri, inoltre, l’ex attaccante li ha invitati a cena.