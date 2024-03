Bayern Monaco-Lazio, il ringraziamento del club ai tifosi: ecco il post social -FOTO. Di seguito la dedica della società ai propri supporter

La Lazio è eliminata dalla Champions per mano del Bayern Monaco, ma ci sono solo applausi per gli oltre 3000 tifosi che hanno raggiunto la Germania al seguito della squadra.

Anche la società, tramite i social, non ha potuto fare altro che ringraziare questa tifoseria meravigliosa: “Grazie laziali per il supporto in Champions in questa stagione”.