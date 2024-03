Bayern Monaco Lazio, le probabili formazioni: Sarri studia il miglior undici per la sfida. I dettagli

La Lazio di Sarri martedì potrebbe approdare per la prima volta ai quarti di Champions League. Per farlo bisognerà difendere all’Allianz Arena il vantaggio di 1-0 maturato all’andata. Il Comandante, con pochissime ore per preparare la sfida, studia il miglior undici per fare risultato con il Bayern Monaco di Tuchel. Ecco le probabili formazioni.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, de Ligt, Kim, Guerreiro; Dier, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Kane. All.: Tuchel.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.