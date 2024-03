Bayern Monaco Lazio, flop in chiaro: ascolti bassissimi per la partita

Bayern Monaco Lazio era trasmessa in chiaro su Canale 5, ma questo non è bastato per mettere a referto uno share di livello

Triste record per la Lazio. La sfida di Champions League con il Bayern Monaco è stata la meno vista tra quelli in chiaro negli ottavi di finale degli ultimi dieci anni con in campo una squadra italiana.

Appena 3.416.000 telespettatori con uno share del 16,12%, un risultato che mette Canale 5 sotto a Rai 1. Infatti il film su Margherita Hack ha avuto ascolti più alti rispetto alla sfida tra bavaresi e biancocelesti. Curioso come questa accoppiata detiene anche il secondo posto tra gli ottavi meno visti in chiaro, in quel caso si trattava dell’andata del 2021.