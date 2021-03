Bayern Monaco, Flick: «Abbiamo messo sotto pressione la Lazio»

Hansi Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato nel post partita del match contro la Lazio: le sue dichiarazioni

Hansi Flick, tecnico del Bayern Monaco nel post partita del match contro la Lazio. Le sue dichiarazioni, riportate dal sito ufficiale della UEFA:

«Per me era importante vincere questa partita. La Lazio ha difeso bene, ma credo che la vittoria sia stata meritata. Peccato che abbiamo di nuovo subìto gol. Il nostro attacco è forte e abbiamo avuto tante occasioni pericolose. Abbiamo difeso bene e messo sotto pressione la Lazio. Vogliamo continuare a giocare in questo modo».