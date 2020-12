Bayern, Lewandowski a letto con tutti i trofei. Solo Immobile gli ha fatto uno sgarbo

Lewandowski campione di tutto…tranne la Scarpa d’Oro!

La routine social dell’attaccante del Bayern Lewandowski negli ultimi mesi è stata quella di postare foto nel suo letto con i trofei vinti dal Bayern e con i riconoscimenti individuali. Nell’ultimo post pubblicato l’attaccante ex Borussia Dormund è nel suo letto con tutti i trofei vinti da lui e dal Bayern in questa stagione. Campionato, Champions League, Coppa di Germania, Supercoppa Europea, Supercoppa di Germania, Calciatore Europeo dell’anno ed il recente Miglior Calciatore dell’anno ai Globe Soccer Awards. Manca solo il Pallone d’Oro, non assegnato nell’anno del Covid, e la Scarpa d’Oro, che gli è stata “sottratta” dell’attaccante della Lazio Ciro Immobile.