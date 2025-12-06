Basic si prende la Lazio: il croato ha riconquistato Sarri e ora il rinnovo è sempre più vicino

Basic, da esubero a uomo chiave: la Lazio accelera per il rinnovo dopo la sua rinascita con Sarri. Le ultimissime

Toma Basic è diventato protagonista di una storia inattesa, quasi da romanzo: dopo anni trascorsi ai margini, il centrocampista croato si è ripreso la Lazio con la stessa perseveranza che si insegna nelle fiabe ai bambini. Da giocatore sull’uscio di Formello a elemento imprescindibile, il suo percorso è la dimostrazione di come la determinazione possa cambiare un destino sportivo che sembrava già scritto.

Maurizio Sarri non ha mai nascosto la sua stima nei confronti di Basic, definendolo uno dei giocatori più affidabili non solo del reparto, ma dell’intera rosa. Il tecnico ha ricordato come il croato fosse arrivato con grandi aspettative, salvo poi perdersi per strada, e come lui stesso non abbia avuto dubbi nel reinserirlo. Una scelta che oggi appare vincente, confermata dalle sue parole dopo Lazio–Milan.

Proprio la ritrovata centralità del giocatore ha spinto la società ad avviare le trattative per il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno. I manager di Basic sono stati avvistati prima all’Olimpico e poi ricevuti a Formello, in un incontro giudicato positivo: si valuta un prolungamento fino al 2028. Restano da limare alcuni dettagli e serve il via libera di Lotito, ma la volontà del croato è chiara. La fiducia di Sarri pesa più delle sirene provenienti da Germania e Spagna, Betis in testa, e ha convinto Basic ad aprire alla permanenza in biancoceleste. Lo riporta il Corriere dello Sport.

