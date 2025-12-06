 Basic si prende la Lazio: il croato ha riconquistato Sarri e ora il rinnovo è sempre più vicino
Connect with us

News

Basic si prende la Lazio: il croato ha riconquistato Sarri e ora il rinnovo è sempre più vicino

News

Lazio Bologna, l’Olimpico si prepara ad accogliere Immobile con un omaggio dedicato: il programma

Calciomercato News

Mercato Lazio, occhi sull’Olanda: Gaaei torna un obiettivo concreto, tutti i dettagli

News

Lazio, l’infermeria si svuota: Sarri ritrova uomini, idee e concorrenza interna! Le ultimissime

News

Noslin, ecco le ultime novità sull'attaccante della Lazio. Quella situazione non lascia dubbi!

News

Basic si prende la Lazio: il croato ha riconquistato Sarri e ora il rinnovo è sempre più vicino

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Basic

Basic, da esubero a uomo chiave: la Lazio accelera per il rinnovo dopo la sua rinascita con Sarri. Le ultimissime

Toma Basic è diventato protagonista di una storia inattesa, quasi da romanzo: dopo anni trascorsi ai margini, il centrocampista croato si è ripreso la Lazio con la stessa perseveranza che si insegna nelle fiabe ai bambini. Da giocatore sull’uscio di Formello a elemento imprescindibile, il suo percorso è la dimostrazione di come la determinazione possa cambiare un destino sportivo che sembrava già scritto.

Maurizio Sarri non ha mai nascosto la sua stima nei confronti di Basic, definendolo uno dei giocatori più affidabili non solo del reparto, ma dell’intera rosa. Il tecnico ha ricordato come il croato fosse arrivato con grandi aspettative, salvo poi perdersi per strada, e come lui stesso non abbia avuto dubbi nel reinserirlo. Una scelta che oggi appare vincente, confermata dalle sue parole dopo Lazio–Milan.

Proprio la ritrovata centralità del giocatore ha spinto la società ad avviare le trattative per il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno. I manager di Basic sono stati avvistati prima all’Olimpico e poi ricevuti a Formello, in un incontro giudicato positivo: si valuta un prolungamento fino al 2028. Restano da limare alcuni dettagli e serve il via libera di Lotito, ma la volontà del croato è chiara. La fiducia di Sarri pesa più delle sirene provenienti da Germania e Spagna, Betis in testa, e ha convinto Basic ad aprire alla permanenza in biancoceleste. Lo riporta il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE – Formello Lazio: tutti gli aggiornamenti sugli uomini di Sarri

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.