Baroni Torino, l’ex Lazio esonerato da Cairo? Il presidente dei granata ha preso una decisione molto importante

Baroni Torino, niente esonero per il tecnico dei granata. Sarà ancora lui a sedersi in panchina sabato contro il Milan. Non c’è alcuna ipotesi Gotti

Senza troppi giri di parole, Marco Baroni resta l’allenatore del club granata, almeno per un’altra settimana. Questa mattina, il tecnico ha diretto la seduta di allenamento al Stadio Filadelfia, come di consueto, in vista della sfida in programma contro il Milan, lunedì alle 20:45. La conferma della sua presenza in panchina serve a sgombrare il campo da indiscrezioni e fake news circolate negli ultimi giorni sui social network.

Negli ultimi tempi, infatti, era rimbalzata online la foto di Davide Vagnati, direttore tecnico del Torino, seduto a tavola accanto a Luca Gotti, ex allenatore di Lecce e Udinese attualmente senza squadra. Immediatamente, molti tifosi hanno iniziato a ipotizzare un possibile avvicendamento sulla panchina del Torino, con Gotti pronto a sostituire Baroni. La realtà, tuttavia, è ben diversa. L’incontro fotografato si inserisce nel contesto dei tradizionali pranzi prenatalizi tra direttori e procuratori della Serie A, dove la partecipazione di allenatori è tutt’altro che eccezionale. Non vi è quindi alcun legame con trattative per il futuro della panchina granata.

Il verdetto è chiaro: Baroni mantiene salda la sua posizione. Nonostante le due recenti sconfitte, che hanno suscitato più di qualche preoccupazione tra i tifosi, la società guidata da Urbano Cairo continua a nutrire fiducia nel tecnico toscano. Al tempo stesso, però, il club si aspetta un’inversione di marcia nei prossimi impegni: i risultati diventano sempre più determinanti per confermare stabilità e credibilità. Una situazione che ricorda quanto avvenuto a inizio ottobre, quando, pur senza formalizzare ultimatum, la dirigenza granata aveva fatto capire al mister la necessità di migliorare le prestazioni della squadra.

L’appuntamento cruciale è fissato per lunedì alle 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino, contro il Milan: per Baroni, sarà molto più di una semplice partita. Sarà l’occasione per confermare autorevolezza e dimostrare alla società e ai tifosi che la fiducia riposta in lui è ben meritata. La panchina resta sua, ma il margine di manovra si restringe: i prossimi risultati diranno quanto il tecnico potrà continuare a guidare il Torino verso gli obiettivi stagionali.

In sintesi, qualsiasi voce su un possibile addio di Baroni è infondata. Per il momento, l’ex Lazio resta il timoniere dei granata e guiderà la squadra nel delicato confronto con il Milan, pronto a difendere la sua posizione e a cercare quella svolta che la società attende con ansia.