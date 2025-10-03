 Lazio Torino, parla Baroni: «Esonero? Sono concentrato sul Toro, con il presidente Cairo…»
Lazio Torino, parla Baroni: «Esonero? Sono concentrato sul Toro, con il presidente Cairo…»

3 ore ago

Baroni
Baroni

Lazio Torino, le parole di Baroni in conferenza stampa: «Esonero? Sono concentrato sul Toro, con il presidente Cairo…». Le sue parole

Domani il Torino affronteranno la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma, con fischio d’inizio alle 15. Alla vigilia della sfida, il tecnico Baroni si è presentato in conferenza stampa, ecco le sue parole:

Buongiorno mister Baroni, come sono stati gli ultimi giorni? C’è stata la visita del presidente Cairo…
«Buongiorno. Abbiamo lavorato duro…siamo dispiaciuti per il risultato arrivato dopo una buona prestazione di squadra. Abbiamo preso due gol su palle inattive, così come il calcio di rigore arrivato da punizione. Dobbiamo fare di più, ci abbiamo lavorato. Poi il Presidente Cairo è il nostro primo punto di riferimento e lo ringrazio per la vicinanza»

Baroni, negli ultimi giorni si è tornato a parlare di una panchina che scotta. Le danno fastidio queste voci?
«Guarda l’anno scorso sono cambiati il novanta% degli allenatori rispetto all’anno prima, quest’anno il sessanta. Un riferimento come Jürgen Klopp in ventiquattro anni ha cambiato solo due squadre. Bene, questo non potrebbe avvenire in Italia perché c’è un sistema diverso. Io sono concentrato solo sul lavoro e sul Toro»

Come si affronta una partita di domani come quella contro la Lazio?
«Guarda…ti posso dare tre ingredienti: lavoro, determinazione e convinzione. Questo si può trovare durante la settimana e poi va rapportato all’interno della partita. Perché serve quello, serve l’impegno»

Cosa vuol dire a livello personale tornare in casa della Lazio?
«Ogni partita si gioca per fare risultato, un risultato importante. Sono consapevole di andare a giocare contro una squadra forte con giocatori dei giocatori molto forti»

