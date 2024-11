Baroni Lazio, Perrone: «Questa sera cerca la vittoria da 10 e lode»

Le parole di Massimo Perrone su Marco Baroni, che oggi contro il Cagliari cerca la sua decima vittoria sulla panchina della Lazio

Questa sera contro il Cagliari Marco Baroni cerca la sua decima vittoria da allenatore della Lazio. Di seguito le parole di Massimo Perrone sull’edizione romana del Corriere della Sera.

LE PAROLE – «Giornata numero 11. La stessa in cui Baroni esordì su una panchina di serie A nel 2009, sostituendo Giampaolo, proprio contro la Lazio: il suo Siena, ultimo, pareggiò 1-1. Ritrovò quel turno nel calendario, in A, solo nel 2022: col Lecce quintultimo andò ko 2-0 a Bologna. Nel 2023 era sempre quintultimo, ma col Verona, e perse 3-1 in casa col Monza. L’importante è che non abbia le vertigini, dopo essersi trovato in zona Champions con la Lazio per la prima volta nella sua carriera, lui che nelle prime 16 panchine di A (con 3 squadre diverse) conquistò in tutto 3 pareggi, e che ha ancora una media inferiore al punto a partita. Sta dimostrando di saper gestire al meglio una rosa non certo lunga come sostengono Lotito e Fabiani: in 20 hanno giocato almeno 6 volte – uniche eccezioni l’ultimo arrivato Gigot (3) e il portiere di riserva Mandas (2) – nelle prime 13 partite in cui sono arrivate 9 vittorie. Una partenza fulminante con un solo precedente alla Lazio, quello nel 2012 di Petkovic che il 14° incontro lo perse 2-0 a Firenze. Se Baroni battesse il Cagliari, sarebbe l’unico allenatore nella storia biancoceleste da 10 (su 14) e lode».