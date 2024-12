Baroni Lazio, il tecnico stravince la doppia sfida con Conte: le pagelle dei quotidiani

Baroni Lazio, l’allenatore biancoceleste affonda il Napoli per ben due volte in pochi giorni e continua a volare in classifica

La Lazio vince al Maradona contro il Napoli e Baroni batte Conte per la seconda volta in pochi giorni. Il tecnico biancoceleste non finisce di stupire e di regalare gioie al popolo laziale. Di seguito le pagelle dei quotidiani:

MESSAGGERO – «8, Non contento di aver battuto il Napoli-due in Coppa Italia, si presenta al Maradona e batte anche il Napoli da scudetto con una partita capolavoro. Organizzazione studiata a tavolino e riprodotta sul campo in modo perfetto».

CORRIERE DELLO SPORT – «7, Nessuna impresa è più impossibile con lui: palleggio, resistenza, contropiede. La Lazio dei desideri».

GAZZETTA DELLO SPORT – «7,5, Dopo la Coppa Italia punisce il Napoli anche in campionato. Organizzazione pressoché perfetta. E soprattutto cambi giusti al momento giusto».