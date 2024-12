Baroni a LSC: «Noslin ha enormi potenzialità. Hysaj? Grande professionista, purtroppo non faccio io i regolamenti»

Marco Baroni, allenatore dei biancocelesti, ha parlato ai microfoni ufficiali del club della bella vittoria in Coppa Italia contro il Napoli

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel nel post-partita di Lazio–Napoli, Marco Baroni ha parlato così della bella vittoria in Coppa Italia:

PAROLE – «Eravamo arrabbiati, mi fa piacere. La squadra ha fatto una bella partita per l’energia, qualità del gioco. Anche dopo il rigore sbagliato ha creato occasioni, bene così, sono contento. Il passaggio del turno è meritato, lo volevamo. Complimenti ai ragazzi.

Hysaj oggi ha dimostrato di essere un grande giocatore e professionista, si è sempre messo a disposizione, gli dovevo questa partita e sono contento che abbia giocato con questa qualità. Nelle scelte lui è rimasto fuori dalla lista ma si è sempre fatto trovare pronto. Oggi se la meritava. Noslin non è una sorpresa. Ha qualità, energia, farà bene. Dobbiamo sostenerlo. Questo è un appello che faccio a tutti, a stampa e tifosi. Oggi ci hanno dato un grande sostegno. Sono ragazzi giovani questi, dobbiamo sostenerli. Noslin ha grandi potenzialità.

Il Napoli giocava con qualche seconda linea ma li abbiamo messi subito in grande difficoltà. Noi non abbiamo seconde linee ma giocatori che si fanno trovare pronti. Questo ci fa avere un livello alto di lavoro e i ragazzi ne beneficiano.

Liste? Purtroppo non sono io a fare i regolamenti. Penso sia assurdo che i giocatori non possono essere utilizzati anche se hanno fatto cose importanti nel club come Hysaj. Queste sono le regole, abbiamo lavorato su una strategia di ringiovanimento e qualche giocatore è stato penalizzato».