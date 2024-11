Baroni Lazio, i moderni centravanti del tecnico: ecco le caratteristiche degli attaccanti biancocelesti indispensabili per il suo gioco

Baroni Lazio, tutte le caratteristiche degli attaccanti della sua squadra. I dettagli

In casa Lazio in attacco non mancano gli interpreti: Castellanos e Dia. Isaksen e Zaccagni. I primi due si scambiano compiti e ruoli. Ai secondi Baroni chiede gioco rapido. Isaksen è reduce dal gol segnato contro la Spagna, Zaccagni dalla pausa senza la Nazionale. Sono gli unici, riporta Corriere dello Sport, che in attacco hanno il posto fisso, al di là del modulo.

Il danese con la Danimarca ha segnato due gol nelle ultime tre gare, con la Lazio sta funzionando di più in Europa, in campionato non segna da Udinese-Lazio del 24 agosto.