Baroni Lazio, confronto con la squadra dopo il derby: questo dato fa infuriare i tifosi

Baroni Lazio, il tecnico biancoceleste ha sbagliato l’approccio in quasi tutti i big match. La statistica

La Lazio chiude il girone d’andata di questa Serie A con 35 punti, di cui soltanto 8 con le big. Un dato che fa infuriare i tifosi, soprattutto per come sono arrivate certe sconfitte. Infatti, anche nel derby contro la Roma i biancocelesti hanno sbagliato l’approccio, regalando due reti agli avversari.

Ieri Baroni si è confrontato con la squadra alla ricerca del problema. C’è da capire come mai si prendano così tanti gol (27, come il Monza ultimo in classifica) e perché l’enorme quantità di cross non si trasformi in rete.